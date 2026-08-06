यूनियन बैंक के एटीएम से एक लाख की संदिग्ध निकासी में मुकदमा दर्ज
हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में यूनियन बैंक के एटीएम से एक लाख रुपये की संदिग्ध निकासी का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच में पुष्टि की है कि एटीएम से 10 बार 10-10 हजार रुपये निकाले गए। आरोपी की तलाश जारी है।
हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में यूनियन बैंक के एटीएम से एक लाख रुपये की संदिग्ध निकासी का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में एटीएम से 10 दफा 10 हजार रुपये की रकम निकाले जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस को बैंक से मिले सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति रकम की निकासी करता दिख रहा है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस जांच की जानकारी
पुलिस के अनुसार राजेंद्र निवासी फरीदाबाद हरियाणा ने साइबर धोखाधड़ी की समन्वय पोर्टल पर शिकायत की थी। पुलिस जांच में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रेलवे रोड ज्वालापुर के एटीएम से 19 मई की शाम को 10-10 हजार रुपये के दस ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल एक लाख रुपये निकाले जाने की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि उपयोग किया गया एटीएम कार्ड इंडसइंड बैंक के एक खाते से संबंधित है। जिसका खाताधारक सहारनपुर यूपी का निवासी है।
आगे की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार जांच के दौरान इस खाते में 10 जुलाई से 30 जुलाई के बीच 700 से अधिक लेनदेन पाए गए। जो प्रथम दृष्टा संदिग्ध प्रतीत हुए हैं। एसएचओ चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि उपनिरीक्षक समीप पाण्डेय ने अपनी जांच आख्या में वित्तीय अपराध मानते हुए अभियोग पंजीकृत कर विस्तृत विवेचना कराए जाने की संस्तुति की है। बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। डिजिटल साक्ष्य, बैंक लेनदेन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले में कार्रवाई चल रही है।
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