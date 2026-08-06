Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूनियन बैंक के एटीएम से एक लाख की संदिग्ध निकासी में मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में यूनियन बैंक के एटीएम से एक लाख रुपये की संदिग्ध निकासी का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच में पुष्टि की है कि एटीएम से 10 बार 10-10 हजार रुपये निकाले गए। आरोपी की तलाश जारी है।

यूनियन बैंक के एटीएम से एक लाख की संदिग्ध निकासी में मुकदमा दर्ज

हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में यूनियन बैंक के एटीएम से एक लाख रुपये की संदिग्ध निकासी का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में एटीएम से 10 दफा 10 हजार रुपये की रकम निकाले जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस को बैंक से मिले सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति रकम की निकासी करता दिख रहा है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:Jahanabad News: एटीएम बदलकर निकासी करने वाले संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर जारी

पुलिस जांच की जानकारी

पुलिस के अनुसार राजेंद्र निवासी फरीदाबाद हरियाणा ने साइबर धोखाधड़ी की समन्वय पोर्टल पर शिकायत की थी। पुलिस जांच में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रेलवे रोड ज्वालापुर के एटीएम से 19 मई की शाम को 10-10 हजार रुपये के दस ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल एक लाख रुपये निकाले जाने की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि उपयोग किया गया एटीएम कार्ड इंडसइंड बैंक के एक खाते से संबंधित है। जिसका खाताधारक सहारनपुर यूपी का निवासी है।

आगे की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार जांच के दौरान इस खाते में 10 जुलाई से 30 जुलाई के बीच 700 से अधिक लेनदेन पाए गए। जो प्रथम दृष्टा संदिग्ध प्रतीत हुए हैं। एसएचओ चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि उपनिरीक्षक समीप पाण्डेय ने अपनी जांच आख्या में वित्तीय अपराध मानते हुए अभियोग पंजीकृत कर विस्तृत विवेचना कराए जाने की संस्तुति की है। बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। डिजिटल साक्ष्य, बैंक लेनदेन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले में कार्रवाई चल रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह संदिग्ध निकासी कब हुई थी?
यह संदिग्ध निकासी 19 मई की शाम को हुई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jwalapur Dehradun News Dehradun Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।