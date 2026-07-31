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एटीएम में फ्रेंचाइज़ी ने ढाई लाख रुपये की नकदी हडपी, मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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संवाद थाना हाइवे अंतर्गत एटीएम मशीन में कैश लोडिंग करने के दौरान लाखों रुपये की रकम को धोखाधड़ी कर गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। हिताची पेमेंट

एटीएम में फ्रेंचाइज़ी ने ढाई लाख रुपये की नकदी हडपी, मुकदमा

थाना हाइवे अंतर्गत एटीएम मशीन में कैश लोडिंग करने के दौरान लाखों रुपये की रकम को धोखाधड़ी कर गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज कंपनी के एटीएम में कम नगदी लोड कर ढाई लाख रुपये हड़पने का आरोप मास्टर फ्रेंचाइज़ी संचालक पर लगा है। एसएसपी के आदेश पर पुलिस नामजद के खिलाफ धोखाधड़ी व अमानत में खयानत के आरोप में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। हिताची पेमेंट सर्विसेज प्रालि. के सहायक प्रबंधक हनुमान शरण ने पुलिस एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपा। इसके माध्यम से अवगत कराया कि उनकी कंपनी एटीएम संचालन का कार्य करती है। कंपनी ने एटीवी के पीछे महोली स्थित एटीएम के संचालन को शिवम साइबर कैफे के पुष्पेंद्र निवासी कलेज टुंडा बिहार, ज्योति नगर मथुरा को मास्टर फ्रेंचाइज़ी बनाया था।

आरोप और जांच

कंपनी द्वारा फ्रेंचाइज़ी के बैंक खाते में समय-समय पर करीब 6.76 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी। आरोप है कि इसमें से करीब 6.71 करोड रुपये राशि निकाली गयी। ​कंपनी के स्विच डेटा और परीक्षण के उपरांत खुलासा हुआ कि आरोपी पुष्पेंद्र ने एटीएम मशीन में 4.50 लाख रुपये कम लोड किये और कंपनी को लगातार झूंठी सूचना देता रहा।

रकम की वसूली

कंपनी के तकादा करने पर आरोपी ने दो बार में दो लाख रुपये तो वापस कर दिए, लेकिन शेष 2.50 लाख रुपये की रकम हड़प ली। बार-बार मांगने पर रकम वापस न कर टालमटोल करने लगा। इसे गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने प्रकरण का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये। थाना हाइवे पुलिस ने कंपनी अधिकारी की तहरीर पर आरोपी पुष्पेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है。

सामान्य प्रश्न

हिताची पेमेंट सर्विसेज कंपनी क्या करती है?
हिताची पेमेंट सर्विसेज कंपनी एटीएम संचालन का कार्य करती है।
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