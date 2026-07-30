अतीक के अतीत पर एआई से बनी सीरीज, सोशल मीडिया पर छाई

प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या को दो साल से अधिक हो गए पर अतीक अभी चर्चा में बना हुआ है। पिछले दिनों आई चर्चित धुरंधर फिल्म में एक ऐसे पात्र को दिखाया गया था, जिसका चेहरा अतीक से मिलता जुलता था। अब अतीक का पूरा अतीत सीरीज के जरिए सोशल मीडिया पर आ गया है। खास बात यह है कि यह सीरीज एआई जेनरेटेड है। इसमें संवाद भी एआई के जरिए ही भरे गए हैं। तीन से चार मिनट के एपीसोड में उपलब्ध यह सीरीज सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही है।

इस डिजिटल सीरीज की सबसे अहम बात यह है कि इसमें एआई की मदद से बनाए गए अतीक अहमद, उसके करीबियों और अन्य पात्रों के चेहरे वास्तविक व्यक्तियों से काफी मिलते-जुलते दिखाई देते हैं। चेहरे के हाव-भाव, बोलने का अंदाज और दृश्य इतने वास्तविक प्रतीत होते हैं कि पहली नजर में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि यह वास्तविक वीडियो नहीं, बल्कि एआई से तैयार सामग्री है। सीरीज में अतीक के शुरुआती दौर से लेकर उसके राजनीतिक सफर, अपराध जगत में बढ़ते प्रभाव, गैंग के विस्तार और विभिन्न चर्चित घटनाओं को नाटकीय अंदाज में दिखाया गया है।हर एपिसोड एक अलग घटना पर केंद्रित है, जिससे दर्शकों की दिलचस्पी बनी रहती है। सोशल मीडिया पर इस सीरीज के एक दर्जन एपिसोड अनिगनत बार देखे जा चुके हैं। लोगों का कहना है कि एआई से तैयार वीडियो इतने वास्तविक लगते हैं कि दर्शकों के लिए तथ्य और कल्पना के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है। विशेषज्ञों की मानें तो एआई ने कंटेंट निर्माण की दुनिया में नई संभावनाएं खोल दी हैं। अब बिना बड़े फिल्मी सेट, कलाकारों और महंगे संसाधनों के भी वास्तविक जैसी दृश्य सामग्री तैयार की जा सकती है।