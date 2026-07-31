Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वनस्थली पब्लिक स्कूल में सम्मानित किए गए होनहार खिलाड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

बड़ौत के वनस्थली पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने हरिद्वार में सीबीएसई क्लस्टर एथलेटिक्स मीट और मेरठ में बैडमिंटन मीट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अंश नैन ने 200 मीटर दौड़ में चौथा स्थान, कृष्णा शर्मा ने बैडमिंटन में सेमीफाइनल में जगह बनाई। प्रधानाचार्य ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया और अनुशासन के महत्व पर जोर दिया।

वनस्थली पब्लिक स्कूल में सम्मानित किए गए होनहार खिलाड़ी

बड़ौत। जुलाई माह में हरिद्वार में सीबीएसई क्लस्टर एथलेटिक्स मीट एवं मेरठ में बैडमिंटन मीट आयोजित की गई। जिसमें भाग लेते हुए वनस्थली पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। अंश नैन ने 200 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए नॉर्थ ज़ोन में चौथा स्थान प्राप्त किया। कृष्णा शर्मा ने बैडमिंटन एकल स्पर्धा में सेमीफाइनल तक अपनी जगह बनाई। यही नहीं कृष्णा शर्मा एवं अंश उज्ज्वल की जोड़ी ने अंडर-14 डबल्स प्रतियोगिता में भी सेमीफाइनल तक पहुंचे। कक्षा 12 के छात्र आशु ने अंडर-17 लॉन्ग जंप स्पर्धा में पदक हासिल किया, वंश उज्ज्वल ने अंडर-17 बैडमिंटन में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया।

विद्यालय पहुंचने पर सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य रणवीर कुमार ने खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यदि जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया जाए, तो अनुशासन, अभ्यास और समर्पण के बल पर उसे अवश्य प्राप्त किया जा सकता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
School Bagpat Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।