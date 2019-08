जिस वक्त एम्स में आग के बाद मची थी अफरातफरी, कुछ डॉक्टर्स जुटे थे इस काम में

दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) में शनिवार की शाम को आग भीषण आग लगने के बाद अफरातफरी का माहौल था। भीषण आग दूर से देखी जा सकती है। इसे बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां लगाई गई थी और इमरजेंसी वॉर्ड से साथ ही अन्य वॉर्ड से मरीजों को जल्दबाजी में शिफ्ट किया जा रहा था। इस दौरान उन मरीजों को भी शिफ्ट किया जा रहा था जो वेंटिलेटर पर थे।

लेकिन, इन सबके बीच कुछ डॉक्टरों की टीम एक डिलीवरी केस में लगी थी। जिसके बाद सफलतापूर्वक बच्ची पैदा हुई।

Delhi: While patients were being shifted during the evacuation of emergency unit y'day after fire broke out at AIIMS (All India Institute of Medical Sciences), doctors at the institute successfully delivered a baby girl last night when fire-fighting operation was still underway. pic.twitter.com/uu4AJgaqyM