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आज रात दो विशेष चमकदार तारों के बीच नजर आएगा पृथ्वी का जुड़वां ग्रह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह के अनुसार, 4 अगस्त 2026 को सूर्यास्त के बाद शुक्र ग्रह, स्पाइका और रेगुलस तारे एक अद्भुत खगोलीय संयोजन में होंगे। यह दृश्य नग्न आंखों से दिखाई देगा और दूरबीन से और भी आकर्षक होगा। इस समय शुक्र ग्रह की चमक माइनस 4.14 होगी।

आज रात दो विशेष चमकदार तारों के बीच नजर आएगा पृथ्वी का जुड़वां ग्रह

गोरखपुर, निज संवाददाता। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाने वाला शुक्र, 4 अगस्त, 2026 को स्कापाइ और रेगुलस तारे की सीध या दृश्य संयोजन में आने वाले हैं। सूर्यास्त के बाद नजर आने वाले इस संयोजन के दौरान सिंह तारामंडल का सबसे अधिक चमकीला तारा, रेगुलस एवं कन्या तारामंडल का सबसे चमकीला तारा स्पाइका (चित्रा तारा), शुक्र ग्रह के ऊपर-नीचे दिखाई देने वाले हैं। खगोलविदों के अनुसार स्पाइका, आकाश का 15वां सबसे चमकीला तारा है, वहीं रेगुलस अपने नीले-सफेद रंग और अत्यधिक ताप को लेकर विशेष माना जाता है। इस खास खगोलीय संयोजन को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। दूरबीन या बाइनोकुलर की मदद से यह दृश्य और भी मनमोहक नजर आ सकता है।

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खगोलविदों की जानकारी

वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि सौर मण्डल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट मौजूद है। इसके ‘संध्या तारा’ या ‘भोर का तारा’ या ‘पृथ्वी की बहन’ आदि नाम भी प्रचलित हैं। खगोलविद के अनुसार, 4 अगस्त 2026 की शाम सूर्यास्त के बाद पश्चिमी क्षितिज पर शुक्र ग्रह, स्पाइका और रेगुलस तारे एक साथ दिखाई देंगे। उनका कहना है कि शुक्र इस समय पश्चिमी आकाश में यह बेहद चमकीला दिखेगा और स्पाइका तथा रेगुलस के पास एक आकर्षक दृश्य पैटर्न बनाएगा।

दृश्य का अद्भुत अनुभव

रात दस बजे तक बना रहे

अमर पाल सिंह ने बताया कि संयोजन के समय शुक्र ग्रह का मैग्नीट्यूड लगभग माइनस 4.14, वहीं स्पाइका का मैग्नीट्यूड लगभग प्लस 0.97 होगा। इसके अलावा, रेगुलस तारा लगभग प्लस 1.40 मैग्नीट्यूड के साथ अपनी चमक बिखेरता नजर आएगा। उन्होंने बताया कि रेगुलस 7: 30 बजे पश्चिमी क्षितिज पर नीचे चला जाएगा। इसके बाद शुक्र ग्रह लगभग 8:45 के बाद पश्चिमी क्षितिज पर नीचे चला जाएगा। स्पाइका तारा रात लगभग 10 बजे तक पश्चिमी क्षितिज पर बना रहेगा। साफ मौसम में प्रकाश प्रदूषण से दूर इसका शानदार अवलोकन किया जा सकता है।

प्रश्नोत्तर

शुक्र ग्रह की चमक किस मैग्नीट्यूड के बराबर होगी?
संयोजन के समय शुक्र ग्रह का मैग्नीट्यूड लगभग माइनस 4.14 होगा।
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