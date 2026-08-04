दो विशेष चमकदार तारों के बीच नजर आएगा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह
खगोलीय घटना -4 अगस्त, 2026 को शुक्र ग्रह के दृश्य संयोजन में आ जाएंगे स्पाइका
गोरखपुर, निज संवाददाता। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाने वाला शुक्र 4 अगस्त को स्पाइका और रेगुलस तारे की सीध या दृश्य संयोजन में आने वाला है। सूर्यास्त के बाद नजर आने वाले इस संयोजन के दौरान सिंह तारामंडल का सबसे अधिक चमकीला तारा रेगुलस और कन्या तारामंडल का सबसे चमकीला तारा स्पाइका (चित्रा तारा) शुक्र ग्रह के ऊपर-नीचे दिखाई देने वाले हैं। खगोलविदों के अनुसार स्पाइका आकाश का 15वां सबसे चमकीला तारा है, वहीं रेगुलस अपने नीले-सफेद रंग और अत्यधिक ताप को लेकर विशेष माना जाता है। इस खास खगोलीय संयोजन को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। दूरबीन या बाइनोकुलर की मदद से यह दृश्य और भी मनमोहक नजर आ सकता है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद् अमर पाल सिंह ने बताया कि सौर मण्डल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट मौजूद है। इसके ‘संध्या तारा’ या ‘भोर का तारा’ या ‘पृथ्वी की बहन’ आदि नाम भी प्रचलित हैं। खगोलविद् के अनुसार, 4 अगस्त की शाम सूर्यास्त के बाद पश्चिमी क्षितिज पर शुक्र ग्रह, स्पाइका और रेगुलस तारे एक साथ दिखाई देंगे। उनका कहना है कि शुक्र इस समय पश्चिमी आकाश में बेहद चमकीला दिखेगा और स्पाइका तथा रेगुलस के पास एक आकर्षक दृश्य पैटर्न बनाएगा。
रात दस बजे तक बना रहेगा चित्रा तारा
अमर पाल सिंह ने बताया कि संयोजन के समय शुक्र ग्रह का मैग्नीट्यूड लगभग माइनस 4.14, वहीं स्पाइका का मैग्नीट्यूड लगभग प्लस 0.97 होगा। इसके अलावा, रेगुलस तारा लगभग प्लस 1.40 मैग्नीट्यूड के साथ अपनी चमक बिखेरता नजर आएगा। उन्होंने बताया कि रेगुलस 7: 30 बजे पश्चिमी क्षितिज पर नीचे चला जाएगा। इसके बाद शुक्र ग्रह लगभग 8:45 के बाद पश्चिमी क्षितिज पर नीचे चला जाएगा। स्पाइका तारा रात लगभग 10 बजे तक पश्चिमी क्षितिज पर बना रहेगा। साफ मौसम में प्रकाश प्रदूषण से दूर इसका शानदार अवलोकन किया जा सकता है।
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