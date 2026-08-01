स्कूलों के दिव्यांग बच्चों के बनेंगे प्रमाण पत्र
फर्रुखाबाद के परिषदीय स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले उनकी जांच और प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। 2100 दिव्यांग बच्चे पंजीकृत हैं। स्वास्थ्य टीम ब्लाक स्तर पर कैंप लगाकर उन्हें जांचेगी। प्रमाण पत्र बनने के बाद बच्चों को सहायक उपकरण जैसे ट्राई साइकिल, लेग स्टिक, और सुनने की मशीन दी जाएंगी।
फर्रुखाबाद, संवाददाता। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण दिए जाएंगे। इससे पहले दिव्यांग बच्चों की जांचकर उनके प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। दिव्यांगता के आधार पर सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे बच्चे को स्कूलों तक पहुंचने पढने लिखने में मदद मिल सकेगी। जिले में 1576 परिषदीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में 2100 दिव्यांग बच्चे पंजीकृत हैं। अब इन्हीं बच्चों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जाने की रूपरेखा तैयार की गई है। स्वास्थ्य टीम पहले प्रत्येक ब्लाक संधाधन केंद्र पर कैंप लगाकर दिव्यांग बच्चों की जांच करेगी। इसमें देखा जाएगा कि कौन सा बच्चा किस दिव्यांगता में आता है उसी आधार पर दिव्यांग बच्चों का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया जाएगा।
जब इन बच्चों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बना दिए जाएंगे इसके बाद दिव्यांगता के आधार पर बच्चों को दिव्यांग सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। बताया गया कि दिव्यांग सहायक उपकरणों में ट्राई साइकिल, लेग स्टिक, सुनने की मशीन आदि शामिल होंगी। डीसी जितेंद्र सिंह ने बताया प्रमाण पत्र बनाने की तिथि तय नहीं हुई है लेकिन जल्द ही तिथि तय हो जाएगी। प्रमाण पत्र बनने के बाद दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग सहायक उपकरण दिए जाते हैं।
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