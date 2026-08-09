मृतक जेलकर्मी के परिवार को वित्तीय लाभ न दिलाने पर कनिष्ठ सहायक निलंबित

जलालाबाद, संवाददाता। जिला जेल में तैनात कनिष्ठ सहायक सुनील कुमार को मृतक जेलकर्मी के परिजनों को अनुमन्य वित्तीय लाभ समय से उपलब्ध न कराने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश पीसी मीणा के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। जिला जेल में हेड जेल वार्डर के पद पर तैनात विजय सिंह पुत्र चेतराम की 25 फरवरी 2025 को मृत्यु हो गई थी। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), समूह बीमा योजना की धनराशि, अवकाश नकदीकरण समेत अन्य देय वित्तीय लाभ दिए जाने थे।

आरोप है कि इन लाभों के भुगतान के लिए आवश्यक कार्रवाई समय से पूरी नहीं की गई। कनिष्ठ सहायक सुनील कुमार की तैनाती सहायक लेखा अधिकारी के अधीन थी और उनके पास लेखा अनुभाग का प्रभार भी था। विभागीय आदेश के अनुसार, मृतक कर्मचारी के परिजनों को देय लाभ दिलाने के संबंध में उनसे लगातार कार्रवाई पूरी कराने की अपेक्षा की गई। बताया गया है कि वह उच्चाधिकारियों को कार्रवाई पूरी कराने का आश्वासन देते रहे, लेकिन विजय सिंह की मृत्यु के करीब एक वर्ष बाद भी उनके परिवार को अनुमन्य वित्तीय लाभ नहीं मिल सके। वित्तीय लाभ के भुगतान में देरी से मृतक कर्मचारी के परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय स्तर पर जांच और कार्रवाई शुरू की गई। निलंबन आदेश में कहा गया है कि सुनील कुमार ने अपने पद से जुड़े दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया और शासकीय कार्य में लापरवाही बरती। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, के तहत कार्रवाई करते हुए सुनील कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें डॉ. संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश से संबद्ध किया गया है। विभागीय कार्रवाई के दौरान मामले से जुड़े तथ्यों, देरी के कारणों और जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाएगा।