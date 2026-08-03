किशोर संप्रेक्षण गृह के सहायक अधीक्षक पर कार्रवाई की संस्तुति

प्रयागराज। किशोर संप्रेक्षण गृह में बीते महीने हुई मारपीट के मामले में सहायक अधीक्षक पर गाज गिरेगी। जानकर किशोर संप्रेक्षण गृह की स्थिति को नियंत्रित न करने, चार सदस्यीय जांच टीम पर अशोभनीय टिप्पणी करने और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के निरीक्षण के दौरान जानबूझकर अवकाश लेकर स्थिति असहज करने के आरोप में सीडीओ हर्षिका सिंह ने सहायक अधीक्षक राकेश कुमार चौरसिया को दोषी मानते हुए, उन्हें हटाने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन से संस्तुति कर दी है। गत 20 जून को किशोर संप्रेक्षण गृह में एक किशोर ने यहां के प्रबंधन पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया था।

किशोर और उसके परिजनों की शिकायत पर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सिटी मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम गठित की थी। टीम ने यह पाया कि वहां प्रबंधन का तो मारपीट में कोई हाथ नहीं है। किशोरों में ही मारपीट हुई थी, लेकिन यह भी पाया कि शिफ्ट प्रभारी और सहायक अधीक्षक को इसकी जानकारी होने के बाद भी ऐसी घटना की रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के प्रस्तावित निरीक्षण कार्यक्रम में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदरी नहीं निभाई और अवकाश पर चले गए। जिस किशोर संप्रेक्षण गृह में स्थिति पहले से खराब थी, वहां पर वीआईपी कार्यक्रम के दौरान जिम्मेदार के न होने से स्थिति असहज हो गई थी।