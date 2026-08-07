Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पूर्णिया: 7 व 8 अगस्त को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ नवस्थापित 21 डिग्री कॉलेजों में नियुक्त होने

पूर्णिया: 7 व 8 अगस्त को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ नवस्थापित 21 डिग्री कॉलेजों में नियुक्त होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसरों का 7 व 8 अगस्त को पूर्णिया विश्वविद्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जायेगा। पूर्णिया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि नवस्थापित डिग्री कॉलेजों में कुल छह विषयों में नियुक्त होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसरों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 7 और 8 अगस्त को किया जायेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद असिस्टेंट प्रोफेसरों को कॉलेजों में पदस्थापित किया जायेगा।

ये भी पढ़ें:सात व आठ अगस्त को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Purnia University Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।