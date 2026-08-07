पूर्णिया: 7 व 8 अगस्त को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ नवस्थापित 21 डिग्री कॉलेजों में नियुक्त होने
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीनस्थ नवस्थापित 21 डिग्री कॉलेजों में नियुक्त होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसरों का 7 व 8 अगस्त को पूर्णिया विश्वविद्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जायेगा। पूर्णिया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि नवस्थापित डिग्री कॉलेजों में कुल छह विषयों में नियुक्त होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसरों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 7 और 8 अगस्त को किया जायेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद असिस्टेंट प्रोफेसरों को कॉलेजों में पदस्थापित किया जायेगा।
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