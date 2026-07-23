जंतर मंतर पर आंदोलन में पहुंचने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रबंध समिति ने किया बाहरजंतर मंतर पर आंदोलन में पहुंचने वाले

डॉ मोहित भारद्वाज का मामला

डॉ मोहित भारद्वाज गन्ना उत्पादक महाविद्यालय में कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर है। उनकी नियुक्ति सेल्फ फाइनेंस में की गई थी। असिस्टेंस प्रोफेसर मोहित भारद्वाज ने बीती 15 जुलाई को जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें घर में नज़रबंद करके रखा था। जिसके बाद वह घर की छत से कूद कर कुछ लोगों के साथ दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पहुंच गए। वहां से लौटकर आने के बाद जब वह कॉलेज आए तो शाम को उनको प्रबंधक की तरफ से सेवाएं समाप्त करने का आदेश आ गया। आदेश के आते ही असिस्टेंस प्रोफेसर ने इस मामले की शिकायत डीएम से की और इसकी जांच करने की भी मांग की। डॉ मोहित का कहना है कि प्रबंधक को उनको हटाने का कोई अधिकार ही नहीं है। उनको न तो कोई आरोप पत्र देकर कोई जवाब नहीं मांगा। उनका कहना है कि बस समाजवादी पार्टी में युवजन सभा के जिलाध्यक्ष भी है। और उनको अनुचित तरीके से हटाया गया है। इसके खिलाफ वह आखिरी दम तक लड़ेंगे।