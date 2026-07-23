जंतर मंतर पर आंदोलन में पहुंचने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रबंध समिति ने किया बाहरजंतर मंतर पर आंदोलन में पहुंचने वाले
बहेड़ी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में पहुंचे गन्ना उत्पादक महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज प्रबंध समिति ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्रंबधन ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी है। डॉ मोहित भारद्वाज...
बहेड़ी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में पहुंचे गन्ना उत्पादक महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज प्रबंध समिति ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्रंबधन ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी है।
डॉ मोहित भारद्वाज का मामला
डॉ मोहित भारद्वाज गन्ना उत्पादक महाविद्यालय में कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर है। उनकी नियुक्ति सेल्फ फाइनेंस में की गई थी। असिस्टेंस प्रोफेसर मोहित भारद्वाज ने बीती 15 जुलाई को जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें घर में नज़रबंद करके रखा था। जिसके बाद वह घर की छत से कूद कर कुछ लोगों के साथ दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पहुंच गए। वहां से लौटकर आने के बाद जब वह कॉलेज आए तो शाम को उनको प्रबंधक की तरफ से सेवाएं समाप्त करने का आदेश आ गया। आदेश के आते ही असिस्टेंस प्रोफेसर ने इस मामले की शिकायत डीएम से की और इसकी जांच करने की भी मांग की। डॉ मोहित का कहना है कि प्रबंधक को उनको हटाने का कोई अधिकार ही नहीं है। उनको न तो कोई आरोप पत्र देकर कोई जवाब नहीं मांगा। उनका कहना है कि बस समाजवादी पार्टी में युवजन सभा के जिलाध्यक्ष भी है। और उनको अनुचित तरीके से हटाया गया है। इसके खिलाफ वह आखिरी दम तक लड़ेंगे।
आवश्यक कार्रवाई
- कॉलेज से डॉ मोहित भारद्वाज की लगातार शिकायतें आ रही थी। जिसके बाद प्रबंध समिति ने उन्हें हटाने का निर्णय लिया।
राजेंद्र कुमार
प्रबंधक
गन्ना उत्पादक महाविद्यालय
प्रबंधन का पक्ष
- दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन में जाने की वजह से प्रबंधन ने कारण बताओ नोटिस दिए बिना मुझे हटाया है। प्रबंधन को हटाने का कोई अधिकार नही है। इसकी शिकायत उन्होंने डीएम से की है। गलत तरीके से हटाने आखिरी दम तक लड़ेंगे।
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