जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन एवं उसके प्रभाव का किया मूल्यांकन

मऊ, संवाददाता। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति से आमजन के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन के लिए सामाजिक कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय की नामित टीम ने शनिवार को गांवों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान टीम ने विकास खंड बड़रांव के विक्कमपुर तथा विकास खंड कोपागंज के चिश्तीपुर में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन एवं उसके सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन किया। टीम ने बड़रांव ब्लाक क्षेत्र के विक्कमपुर स्थित पंचायत कार्यालय में प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, पानी समिति के सदस्यों, जल सखियों एवं आशा बहुओं से संवाद स्थापित कर योजना के लाभ, नियमित पेयजल आपूर्ति, जल की गुणवत्ता तथा आमजन के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी प्राप्त की।