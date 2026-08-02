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जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन एवं उसके प्रभाव का किया मूल्यांकन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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- लखनऊ से आई टीम ने विक्कमपुर और चिश्तीपुर गांव का किया भ्रमणर्गत पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति से आमजन के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के मूल

जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन एवं उसके प्रभाव का किया मूल्यांकन

मऊ, संवाददाता। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति से आमजन के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन के लिए सामाजिक कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय की नामित टीम ने शनिवार को गांवों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान टीम ने विकास खंड बड़रांव के विक्कमपुर तथा विकास खंड कोपागंज के चिश्तीपुर में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन एवं उसके सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन किया। टीम ने बड़रांव ब्लाक क्षेत्र के विक्कमपुर स्थित पंचायत कार्यालय में प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, पानी समिति के सदस्यों, जल सखियों एवं आशा बहुओं से संवाद स्थापित कर योजना के लाभ, नियमित पेयजल आपूर्ति, जल की गुणवत्ता तथा आमजन के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी प्राप्त की।

अध्ययन दल ने ग्रामीणों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजना की प्रभावशीलता का आकलन किया तथा विभिन्न पहलुओं पर जानकारी संकलित की। यह अध्ययन जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने में सहायक होगा। भ्रमण के दौरान जिला समन्वयक (डीपीएमयू) मऊ तथा कार्यदायी संस्था जीए के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

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