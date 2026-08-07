10 से 12 अगस्त तक दिव्यांग छात्रों का मूल्यांकन-सह-जांच शिविर
(युवा पेज)निर्देश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि शिविर का आयोजन राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के पीएमश्री विद्यालयों में अध्ययनरत सभी श्रेणी के दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए 10 से 12 अगस्त तक मूल्यांकन-सह-जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। जिसे लेकर डीईओ ने कार्यालय आदेश जारी कर सभी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्धारित तिथि पर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
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