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नेता सदन का सम्मान करना सदस्यों का संवैधानिक दायित्व: सतीश महाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ, विशेष संवाददाता विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बुध‌वार को सदन में भावुक हो गए।

नेता सदन का सम्मान करना सदस्यों का संवैधानिक दायित्व: सतीश महाना

लखनऊ, विशेष संवाददाता विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बुध‌वार को सदन में भावुक हो गए। उन्होंने सपा कांग्रेस सदस्यों द्वारा मंगलवार को सदन में की गई विरोध -प्रदर्शन और नारेबाजी पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का सम्मान करना सदन के सभी सदस्यों का संवैधानिक दायित्व है। विधायिका की अपनी गरिमा होनी चाहिए कई वर्षों से जो अवधारणा हमने समाज के सामने बनाई थी वह कल की घटना से प्रभावित हुई है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उनकी राजनीति अंतिम चरण में है और वह विचार करेंगे कि क्या वह इस पद के लायक हैं।

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विरोध प्रदर्शन पर अभिव्यक्ति

उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह कहा था कि वक्त यह बतायेगा कि समस्या संविधान में नहीं होगी, वरन् व्यक्तियों में होगी, जो इसका अनुसरण करेंगे। पिछले लगभग साढ़े चार वर्षों में मेरा यह प्रयास रहा है कि विधायिका की गरिमा एवं उसकी संवैधानिक महत्ता को संरक्षित किया जाए। इस निमित्त अन्य प्रयासों के अतिरिक्त अध्यक्ष के रूप में मैंने देश में प्रथम बार इस सदन के सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार वर्गीकृत कर यह प्रसारित किया कि इस सम्माननीय सदन में उच्च स्तरीय योग्यता धारित करने वाले विद्वतजन सदस्य हैं। यह कि विधायिका किसी से कम नहीं है। मैंने यह इंगित किया कि इस सदन में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एम.बी.ए., विधि उपाधिधारक एवं अन्य योग्य सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं। इस देश की संसदीय लोकतंत्र की प्रगति में यह एक मील का पत्थर है। विपक्ष में रहते हुए भी मुझे यह याद है कि मैंने, स्वामी प्रसाद मौर्या द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के संबंध में जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, उसका विरोध किया था। मेरे विचार से सदन के नेता एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री का सम्मान करना सदन के सभी माननीय सदस्यों का संवैधानिक दायित्व है। सदन के सदस्य, जो शपथ लेते हैं, उसमें भी यह निहित है कि सदन के नेता का वह सम्मान करेंगे। यदि सदन के नेता का सम्मान पार्टी से ऊपर उठकर हम स्वयं नहीं करेंगे, तो यह संस्था तो निष्प्रभावी हो ही जाएगी, हम सब सदस्यों का भी कोई मान-सम्मान रहेगा, इसमें मुझे शक है। वाद-विवाद, सहमति एवं असहमति लोकतंत्र का अंग है, परंतु भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। संसदीय आचरण की परिधि को लांघना इस संस्था के लिए अत्यंत हानिकारक होगा।

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विधायिका की गरिमा पर चिंता

उन्होंने कहा कि परंतु कल सदन में जो हुआ, उससे हम दुखी भी हैं एवं निराश भी। मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई या यह कि डॉ अम्बेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं, बल्कि व्यक्तियों में है। कल एक ऐसे सदस्य के आचरण ने मुझे दुखी किया, जिनको हम इस सदन का रोल मॉडल कहते थे। यह निराशाजनक है। यदि सदन का आचरण उच्चस्तरीय योग्यता के पश्चात् भी अपेक्षित स्तर का नहीं होगा, तो आने वाले समय में, कदाचित् विधायिका निरर्थक हो जाएगी।

भविष्य के लिए अपील

उन्होंने कहा कि मेरी एक लम्बी राजनैतिक पारी रही है, जो कि अपने अंतिम चरण में है, परंतु मेरी यह आशा रही है एवं प्रयास रहा है कि अध्यक्ष के रूप में इस विधायिका ने जो हमको दिया है, उसका कुछ ऋण हम वापस कर सकें। परंतु ऐसा लगता है कि हम अपने प्रयास में विफल हैं एवं जब तक सदन के सदस्य इसमें सहयोग नहीं करेंगे, तब तक इस संवैधानिक संस्था का उन्नयन संभव प्रतीत नहीं होता है। मेरी यह अपील है कि आप सब लोग पार्टी से ऊपर उठकर इस पर विचार करें एवं आत्मालोचन करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या विरासत एवं परंपरायें छोड़ रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विचारधारा एवं उनके सपनों को कितना सार्थक कर रहे हैं। आशा है कि आप इसका सिंहावलोकन करेंगे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि छोटे नगर कोट के बाद भी सदस्यों ने खुद द्वारा की प्रतिबन्धित कार्यवाही को मीडिया को दिखा कर उसे बहुत प्रचारित किया गया। यह आपत्तिजनक है। मीडिया को भी इसका ध्यान रखना चाहिए.

सामान्य प्रश्न

सतीश महाना सदन में किस विषय पर भावुक हुए?
सतीश महाना सदन में सपा कांग्रेस सदस्यों द्वारा किए गए विरोध-प्रदर्शन और नारेबाजी पर भावुक हुए।
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