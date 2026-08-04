जब मैंने कहा था राममंदिर के दर्शन कर लो तो कोई सपा सदस्य नहीं गया: सतीश महाना
लखनऊ, विशेष संवाददाता विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सदस्यों
लखनऊ, विशेष संवाददाता विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सदस्यों को खूब मनाने की कोशिश की। उन्हें तरह-तरह से भरोसा दिलाया लेकिन सपा सदस्य मंदिर पर चर्चा की मांग पर अडिग रहे। इस पर सतीश महाना ने कहा कि जब मैंने अयोध्या चलकर राम मंदिर के दर्शन करने की बात कही थी तो किसी सपा सदस्य ने नहीं सुना।
सपा सदस्यों का विरोध
उन्होंने कई मुस्लिम विधायकों का नाम लेते हुए कहा कि अच्छा है कि सपा के ये सदस्य राम मंदिर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं लेकिन सपा का कोई सदस्य राममंदिर के दर्शन को नहीं गया था। पहले जाइये और आपने कितना चंदा दिया था, रसीद लेकर आइये तब चर्चा की बात देखी जाएगी।
जनहित के मुद्दों पर चर्चा
सतीश महाना ने सदस्यों से कहा कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन को सुचारू रूप से चलने दीजिए लेकिन सपा सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने कहा कि जो सदस्य अपनी सीट पर लौट आएंगे तो उनकी याचिकाएं स्वीकार कर ली जाएंगी। बाद में उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे सपा सदस्यों की याचिकाएं स्वीकार न करने की बात कही। इसके बाद जब विधेयक पास कराए जाने की बारी आई तो भी सतीश महाना ने एक बार फिर सपा सदस्यों को मनाने का प्रयास किया। उन्होंने सपा सदस्यों से कहा कि वे अपनी सीटों पर लौट जाएं ताकि विधेयकों पर चर्चा की जा सके पर बात नहीं बनी.
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