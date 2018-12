assembly elctions result 2018: मतगणना शुरू होते ही गहमागहमी बढ़ी, कहीं पूजा, कहीं सजावट

पांच राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभाओं की मतों की गिनती शुरू होते की निर्वाचन कार्यालयों के बाहर गहमागहमी बढ़ गई है। निर्वाचन आयोग आज पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम दोपहर बाद तक जारी कर सकता है। निर्वाचन आयोग के जिन दफ्तरों में मतों की गिनती चल रही है वहां विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों की जमावड़ा लग गया है।

#Telangana: Visuals from Congress Office in Hyderabad. Counting of votes to be conducted for the state assembly elections at 8 am today. pic.twitter.com/VtSw6RkID6