Assembly elections 2019: वोट जरूर डालें मतदाता, लोकतंत्र के पर्व में बनें भागीदार- PM मोदी ने की अपील

Assembly elections 2019: महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभाओं के लिए चुनाव हो रहे हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में भी उपचुनाव हो रहे हैं। मैं इन राज्यों के मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि मुझे उम्मीद है कि बड़ी संख्या में युवा मतदान करेंगे।

PM Modi: Elections are taking place for Haryana & Maharashtra assemblies. There are also by-polls taking place in various parts of India. I urge voters in these states & seats to turnout in record numbers & enrich the festival of democracy.I hope youngsters vote in large numbers. pic.twitter.com/w33672vyDX