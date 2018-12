मुझे पता था हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हारेंगे : BJP सांसद 

Assembly Election Results 2018: विधानसभा चुनाव 2018 के लिए पिछले एक महीने में मध्यप्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly), राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly), छत्तीसगढ़ विधानसभा (Chhattisgarh Assembly), तेलंगाना विधानसभा (Telangana Assembly) और मिजोरम विधानसभा (Mizoram Assembly) में हुई वोटिंग के बाद आज पांचों राज्यों के परिणाम आने हैं। पूरे देश की नजर आज के परिणामों पर टिकी हुई है। आज इस बात फैसला हो जाएगा कि किस राज्य में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी।

शुरुआती रुझानों की मानें तो मध्यप्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बढ़त हासिल करती नजर आ रही है। रुझानों के सामने आने के बाद जहां एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं तो वहीं दूसरी बीजेपी नेताओं और सांसदों की तरफ से अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी राज्यसभा सांसद संजय ककाड़े ने कहा, मुझे पता था हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हारेंगे लेकिन मध्य प्रदेश के रुझान हमारे लिए चौंकाने वाले हैं। मुझे लगता है मोदी ने 2014 में जिस विकास का वादा किया था हम वो भूल गए। राम मंदिर, स्टैच्यू और राज्यों के नाम बदलना ही हमारा लक्ष्य रह गया।

rajasthan election result 2018 live: वसुंधरा राजे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत अपनी-अपनी सीट जीते

Sanjay Kakade, BJP Rajya Sabha MP: I knew we would lose in Rajasthan & Chhattisgarh but MP trends have come as a surprise. I think we forgot the issue of development that Modi took up in 2014. Ram Mandir, statues & name changing became the focus. #AssemblyElectionResults2018 pic.twitter.com/pHXe4PwhPr