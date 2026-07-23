विभाग ने कार्रवाई नहीं की तो मुख्यमंत्री का होगा घेराव
पिलखनी गांव की आंगनबाड़ी कार्यकत्री पूनम की लाठी से पिटाई के बाद घायल होने पर विभाग ने संज्ञान लिया। आरोप की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रतिनिधि मंडल जिला अस्पताल पहुंचा। मामले में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई, क्योंकि पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
बिंदकी। आंगनबाड़ी केंद्र से निकली कार्यकत्री पूनम को गांव के युवक द्वारा लाठी से पिटाई में लहुलूहान होने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में विभाग की दूरी और पुलिस की सुस्ती पर प्रदेष से प्रतिनिधि मंडल जिला अस्पताल पहुंचा। कार्यकत्री का हाल लिया और अफसरों से मिलकर चेतावनी दी। साथ ही एसपी से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग रखी है। ब्लॉक मलवां के पिलखनी गांव की आंगनबाड़ी कार्यकत्री के साथ हुई मारपीट में घायल हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया लेकिन अभी तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। इसी पर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का प्रदेष प्रतिनिधि मंडल घायल कार्यकत्री से मिलने सीधा जिला अस्पताल पहुंचा।
जहां से जिला कार्यक्रम अधिकारी व बाल विकास परियोजना अधिकारी से मुलाकात की। विभाग के द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने पर आंदोलन के लिए विवष होगा। साथ ही जिले में ही मुख्यमंत्री का घेराव करने की चेतावनी दी है। साथ ही एसपी अभिमन्यु मांगलिक से मिलकर आरोपी की गिरफ्तारी जल्द करने की मांग की है। बता दे कि सरकारी कार्य निपटाने के बाद कार्यकत्री घर जा रही थी। इसी दौरान अचानक उक्त ने हमला किया था। इसके पूर्व भी उक्त छेड़छाड़ कर चुका है। जिस पर पुलिस ने समझौता कराया था। प्रतिनिधि मंडल की ओर से प्रदेष महामंत्री नीलम, कार्यवाहक अध्यक्ष नीतू सिंह, प्रदेष प्रभारी रणवीर, गोंडा जिला उपाध्यक्ष पुष्पा, जिलाध्यक्ष रेहाना परवीन मौजूद रहे।
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