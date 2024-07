Hindi News देश असम में भीषण हादसा; नशे में धुत शख्स ने SUV से वाहनों और लोगों को मारी टक्कर, 15 घायल

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एसयूवी सवार व्यक्ति का उपद्रव बढ़ता देख लोगों ने अपने दोपहिया वाहनों से एसयूवी का पीछा करना शुरू कर दिया। टेनिस क्लब प्वाइंट पर सड़क खराब होने के कारण वाहन रुक गया।

Niteesh Kumar Sat, 13 Jul 2024 10:40 PM एजेंसी,गुवाहाटी