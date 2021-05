कोरोना के बीच असम सरकार ने लगाए कड़े प्रतिबंध, 15 दिनों तक बंद रहेंगे साप्ताहिक बाजार

भारत इस समय कोरोना की दूसरी लहर के बुरी तरह जूझ रहा है। ऐसे में सभी राज्य इसको लेकर अलग-अलग रणनीतियां अपना रहे हैं। असम सरकार ने कहा है कि कोविड​​-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 13 मई से कड़े प्रतिबंधों को लागू किया जाएगा। अगले आदेशों तक हर दिन सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही सभी दुकानों को खुलने की अनुमति होगी। साथ ही केवल इसी दौरान लोग रेस्टोरेंट में बैठ सकेंगे। दोपहर 1 बजे के बाद रेस्टोरेंट से केवल होम-डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा साप्ताहिक बाजार 15 दिनों तक बंद रहेंगे।

In view of rising COVID-19 cases, stricter restrictions to come into force w.e.f. 5 am on May 13 till further orders. All shops, eateries including dine-in to be allowed till 1 pm. Only home-delivery allowed after 1 pm. Weekly markets to remain shut for 15 days: Govt of Assam pic.twitter.com/C1M50fTSdw