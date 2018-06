अवैध संबंध के शक में कपल को पूरी रात पीटा, महिला को किया गंजा

असम के नौगांव जिले में पुलिस ने एक जोड़े पर हमला करने के आरोप में आठ लोगों को पकड़ा है। इन लोगों ने इस जोड़े पर यह आरोप लगाते हुए हमला किया था कि दोनों के अवैध संबंध हैं। नौगांव के एसपी शंकर ब्राता राय मेधी ने बताया, 'हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जांच भी कर रहे हैं। इसके साथ ही मामले में शामिल अन्य आरोपियों को दबोचने के लिए छापेमारी भी कर रहे हैं।' घटना शनिवार रात को झुमुर्मुर गांव की है।

यह घटना उस वक्त हुई जब गांववालों ने देखा कि पुरुष महिला के घर में घुसा है। महिला और पुरुष दोनों ही शादीशुदा हैं। पुरुष और महिला पर अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए गांववालों ने उनके साथ पूरी रात मारपीट की। इसके साथ ही महिला के बाल काटकर उसे गंजा कर दिया गया।

#Assam: Man & woman allegedly thrashed by mob and woman's head tonsured in Nagaon yesterday. Mob accused them of having an affair. Nagaon SP says, "We have taken the incident very seriously. Total 8 persons have been arrested. Request public to not take law into their own hands. pic.twitter.com/j8wXUGz6Vj