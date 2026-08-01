असम पुलिस ने 14 घुसपैठिये पकड़े
गुवाहाटी के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि राज्य पुलिस ने 14 घुसपैठियों को पकड़ा है। उन्होंने कहा कि असम में घुसपैठियों की गतिविधियों को विफल किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में असम से 2,100 अवैध विदेशियों को निकाला गया है।
गुवाहाटी, एजेंसी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को बताया कि राज्य पुलिस ने 14 घुसपैठियों को पकड़ा है। उनके खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक्स पर एक पोस्ट में सरमा ने लिखा, ‘हर दिन जब घुसपैठिए असम में अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। हम उनके मंसूबों को नाकाम करते हैं। असम पुलिस ने ऐसे 14 घुसपैठियों को पकड़ा है। असम सतर्क है।’ इससे पूर्व हाल में राज्य सरकार ने विधानसभा में बताया था कि पिछले 10 वर्ष में लगभग 2,100 अवैध विदेशियों (जिनमें 2,023 बांग्लादेश से थे) को असम से निकाला गया है।
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