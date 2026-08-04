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रजबहे में गिरी एएसपी की कार, एएसपी सहित दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर देहात में मासूम के दुष्कर्म और हत्या की जांच कर लौटते समय एएसपी की कार तेज बारिश में अनियंत्रित होकर रजबहे में गिर गई। हादसे में एएसपी, चालक और दीवान चुटहिल हो गए। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

रजबहे में गिरी एएसपी की कार, एएसपी सहित दो घायल
रजबहे में गिरी एएसपी की कार, एएसपी सहित दो घायल

कानपुर देहात, संवाददाता। सिकंदरा थाना क्षेत्र में मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले की जांच कर लौट रहे एएसपी की कार सोमवार देर रात रसधान-देवीपुर मार्ग पर स्थित औडेरी के पास बनी पुलिया से अनियत्रित होकर रजबहे में जा गिरी। घटना के समय तेज बारिश हो रही थी। दुर्घटना में कार सवार एएसपी के अलावा एनके चालक व दीवान मामूली रूप से चुटहिल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनको सुरक्षित बाहर निकलवाया।सिकंदरा थाना क्षेत्र के बंजारन डेरा में रहने वाले पांच साल के मासूम की कुकर्म के बाद गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। तलाश के दौरान उसका शव गांव के बाहर एक खेत में पड़ा मिला था।

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पोस्टमार्टम में गला घोटकर हत्या की पुष्टि होने व कुकर्म की संभावना पर स्लाइड सुरक्षित कर पुलिस को सौंपी गई थी। मामला संज्ञान में आने के बाद सोमवार देर शाम एएसपी आलोक प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन की। देर रात वहां से वापस लौटते समय उनकी कार बारिश के दौरान रसधान-देवीपुर मार्ग पर स्थित औडेरी के पास रजबहे की पुलिया में बाउंड्री नहीं होने व तीव्र मोड़ होने के कारण बारिश में एएसपी की कार अनियंत्रित होकर रजबहे में जा गिरी। इससे अफरा तफरी मच गई। एएसपी ने किसी तरह कार का पिछला दरवाजा खोलने के बाद चालक व हेड कांस्टेबल को बाहर निकाला। इसके साथ ही वह खुद भी बाहर निकलने के बाद कार की छत पर पहुंच गए। पीछे से आ रहे इंस्पेक्टर सिकंदरा सुधाकर सिंह ने पुलिसकर्मियों से सीढ़ी मंगवाने के बाद एएसपी व उनके चालक व दीवान को सुरक्षित बाहर निकाला। दुर्घटना में एएसपी और उनके चालक को मामूली चोटें आईं। इंस्पेक्टर सिकंदरा ने बताया कि औडेरी बंबा के पास अंधा मोड़ होने, संकेतक नहीं लगाए जाने व सुरक्षा बाउंड्री नहीं होने के साथ ही बारिश के दौरान साफ नहीं दिखने से हादसा हुआ है। सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

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