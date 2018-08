एशियन गेम्स 2018:गोल्ड जीतने पर स्वप्ना बर्मन की मां ने दिया ऐसा रिएक्शन, देखकर छलक आएंगे आंसू

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में चल रहे 18वें एशियन गेम्स में एक बेहद सामान्य परिवार से आने वाली बेटी स्वप्ना बर्मन ने एथलेटिक्स (हेप्थाटन) में गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रचा है। लेकिन इस मौके पर उनकी मां ने जो प्रतिक्रिया दी उसे देखकर किसी की भी आंखें छलक उठेंगी।

देखें स्वप्ना बर्मन की मां का रिएक्शन-

Reaction of @Swapna_Barman96's mother is priceless, they were watching their daughter win Gold for India. #SwapnaBarman pic.twitter.com/KL8fozLAwI