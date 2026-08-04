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इमाम हुसैन के चेहलुम से पूर्व दहकते अंगारों पर चले अजादार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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अमरोहा में इमाम हुसैन के चेहलुम से पहले, अजादारों ने दहकते अंगारों पर मातम किया। नेताओं ने शहादत की याद में मर्सिया पढ़ा। जुलूस की तैयारियां पूरी हुईं, जिसमें अजादार मेन बाजार और नौबत खाना चौराहे पर मातम करेंगे। मजलिस में इमाम हुसैन की कुर्बानी और सच्चाई के लिए उनके संघर्ष पर चर्चा हुई।

इमाम हुसैन के चेहलुम से पूर्व दहकते अंगारों पर चले अजादार

अमरोहा, संवाददाता। इमाम हुसैन के चेहलुम से पूर्व अजादारों ने दहकते अंगारों पर चलकर मातम बरपा किया। कर्बला के शहीदों की याद में फिजा में दिनभर या हुसैन-या हुसैन की सदाओं की गूंज सुनाई देती रही। अमरोहा शहर मंगलवार यानि आज चेहलुम का मुख्य जुलूस निकलेगा। जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जुलूस में शामिल अजादार मेन बाजार व नौबत खाना चौराहे पर जंजीर से मातम कर खुद को लहुलुहान करेंगे।सोमवार शाम अंजुमन-ए-इमामिया के बैनर तले इमामबाड़ा अली अकबर में जमा हुए अजादारों ने इमाम हुसैन की याद में दहकते हुए अंगारों पर मातम कर शहादत को याद किया।

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इससे पूर्व मजलिस का आयोजन किया गया। जिसकी शुरुआत मौलाना असगर व हमनवां ने मर्सिया पढ़कर की। इसके बाद मौलाना सैय्यद तहकीक ने मजलिस को खिताब किया। उन्होंने कर्बला में इमाम हुसैन और उनके साथियों पर हुए जुल्म और उनकी शहादत को बयान किया। मौलाना ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने सच्चाई और इंसाफ को जिंदा रखने के लिए अपनी कुर्बानी पेश की थी। हमें भी उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए हमेशा सच्चाई का परचम बुलंद रखना चाहिए। मजलिस के फौरन बाद अजादारों ने दहकते हुए अंगारों पर मातम किया। इस दौरान अंजुमन बनी हाशिम की ओर से नोहाख्वानी की गई। इस दौरान अंजुमन-ए-इमामिया के सदर नईम रजा, आलिम तकवी, माहिर हुसैन, जुल्फिकार हसनैन खां, सलीम अकबर, कौकम अब्बास अरशी, डॉ.शहजाद, मौजिज हुसैन, सामी अमरोहवी, इमरान रजा, रजा हैदर समेत अन्य अजादार मौजूद रहे।

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