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यौमे आशूरा पर निकला जुलूस-ए-अमारी जुलजनाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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- शहीदाने कर्बला को अश्कों और मातम के बीच पेश की गई खिराज-ए-अकीदत- शहीदाने कर्बला को अश्कों और मातम के बीच पेश की गई खिराज-ए-अकीदत- शहीदाने कर्बला को

यौमे आशूरा पर निकला जुलूस-ए-अमारी जुलजनाह

गाजीपुर, संवाददादा। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा पर मंगलवार को शहर में शहीदाने मजलूम-ए-कर्बला की याद में जुलूस-ए-अमारी, जुलजनाह, ताबूत और अलम का मुख्य जुलूस पूरी अकीदत, एहतराम और गमगीन माहौल में निकाला गया। प्रातः लगभग पांच बजे नूरुद्दीनपुरा स्थित इमामबाड़ा से शुरू हुआ जुलूस शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए देर शाम बड़े इमामबाड़े पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस की शुरुआत मौलाना के संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने कर्बला के शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हुए अहलेबैत की शिक्षाओं पर अमल करने का संदेश दिया। इसके बाद अंजुमन गुलजारे मोहम्मदी के सदस्यों ने दर्दभरे नौहे और मर्सिए पेश किए।

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जुलूस नूरुद्दीनपुरा, गुद्दीनपुरा मोड़, एमएएच इंटर कॉलेज, राजा डेढ़वा, विशेश्वरगंज चौराहा, मिश्रबाजार तिराहा सहित शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। पूरे मार्ग में विभिन्न स्थानों पर तकरीर, मर्सिया-ख्वानी, नौहाख्वानी और मातम का सिलसिला लगातार चलता रहा। उलेमाओं और जाकिरों ने कर्बला के वाकये, हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत और हजरत सकीना की मुसीबतों का मार्मिक वर्णन किया। इन बयानों को सुनकर अकीदतमंदों की आंखें नम हो गईं और ष्या हुसैनष् की सदाओं के बीच लोग सीना-जनी करते हुए आगे बढ़ते रहे। जुलजनाह, ताबूत और अलम की जियारत के लिए पूरे मार्ग पर बड़ी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ी। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भी श्रद्धा के साथ जुलूस में भाग लिया। बड़े इमामबाड़े पहुंचने पर शहर की विभिन्न अंजुमनों ने नौहाख्वानी और मातम पेश कर शहीदाने कर्बला को खिराज-ए-अकीदत अर्पित की। समापन पर मौलाना ने कर्बला के संदेशकृसत्य, इंसाफ, सब्र और कुर्बानीकृपर विस्तार से प्रकाश डालते हुए समाज में अमन, भाईचारा और इंसानियत बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी पूरी मानवता के लिए सत्य और न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा है। जुलूस में शामिल जायरीनों के लिए जगह-जगह स्टॉल लगाकर शर्बत भी पिलाया गया। जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी पूरे मार्ग पर मुस्तैद रहे। देर शाम सामूहिक दुआ और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पूरे आयोजन में हजारों अकीदतमंदों ने अनुशासन और श्रद्धा के साथ भाग लेकर शहीदाने कर्बला को खिराज-ए-अकीदत पेश की।

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