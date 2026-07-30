श्रावणी मेला 2026 : अशोकधाम में श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ी, स्नान घाट, 20 शौचालय और नई कतार व्यवस्था होगी लागू

श्रावणी मेला 2026 को लेकर अशोकधाम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। ट्रेन से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्नान, शौचालय और सुव्यवस्थित कतार के लाभ होंगे। जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जिससे भीड़ को नियंत्रित करना आसान होगा।

लखीसराय, एक प्रतिनिधि। श्रावणी मेला 2026 को लेकर अशोकधाम मंदिर परिसर में इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। खासकर ट्रेन से अशोकधाम हॉल्ट पहुंचने वाले कांवरियों और श्रद्धालुओं को स्नान, शौचालय और सुव्यवस्थित कतार व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

नई व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) एवं नगर परिषद द्वारा आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अशोकधाम हॉल्ट के समीप पीएचईडी द्वारा पानी के टैंकर लगाए जा रहे हैं, ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को पेयजल की कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही अस्थायी शौचालयों की भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार के समीप करीब 20 नए शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं के स्नान एवं शुद्धिकरण के लिए शौचालय के बगल में सीमेंटेड स्नान चबूतरे का निर्माण भी लगभग पूरा कर लिया गया है। यहां श्रद्धालु स्नान करने के बाद व्यवस्थित तरीके से कतार में शामिल होंगे।

आगमन की व्यवस्था नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं का प्रवेश मंदिर के मुख्य द्वार से नहीं होगा। स्नान स्थल से आगे एक भवन के पास बने प्रवेश बिंदु से उन्हें कतार में प्रवेश कराया जाएगा। यहां महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारें बनाई जाएंगी। दोनों कतारें बैरिकेडिंग के माध्यम से आगे बढ़ते हुए नियंत्रण कक्ष और जिग-जैग मार्ग से गुजरेंगी, जिससे भीड़ नियंत्रित रहे और धक्का-मुक्की की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके बाद श्रद्धालु दक्षिणी प्रवेश द्वार से मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे और निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ते हुए परिक्रमा पथ का पालन करेंगे।

विशेष व्यवस्थाएं गर्भगृह तक पहुंचने से पहले श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर की परिक्रमा करनी होगी। गर्भगृह में जलाभिषेक के लिए भी महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं की अलग-अलग व्यवस्था की गई है, जिससे दर्शन और पूजा-अर्चना सुगमता से संपन्न हो सके। इसके अलावा बीएड कॉलेज से लेकर अशोकधाम मंदिर तक नगर परिषद द्वारा जगह-जगह पेयजल टंकियां स्थापित की गई हैं। मार्ग में अस्थायी शौचालय भी लगाए जा रहे हैं, ताकि लंबी दूरी तय कर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिला प्रशासन का मानना है कि इस बार की नई व्यवस्थाओं से श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को अधिक सुविधा मिलेगी और भीड़ का संचालन पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित एवं सुरक्षित ढंग से किया जा सकेगा।