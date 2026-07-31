Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आशीष यादव का उप्र हाकी टीम में चयन, हर्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
Follow us on Google News
share

आशीष यादव का उप्र हाकी टीम में चयन, हर्ष d d d d d d d d d d d d d dd d d d d d dd d

आशीष यादव का उप्र हाकी टीम में चयन, हर्ष

भदोही, संवाददाता। कालीन नगरी के एक और लाल ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जिले के पंचमहला देवनाथपुर (लक्ष्मणपट्टी) निवासी आशीष यादव का चयन उत्तर प्रदेश पुरुष हॉकी टीम में हुआ है, जो 28 जुलाई से आठ अगस्त तक तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित है। राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में वे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। जानकारी के बाद कालीन नगरी के लोगों में हर्ष है। आशीष ने सफलता का श्रेय कठिन परिश्रम को दिया। हर्ष जताने वालों में धर्मेंद्र कुमार, जिला हॉकी संघ के संरक्षक शाह आलम, सचिव राजकमल, कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश पाल, महेश यादव, शिवाकांत यादव, हॉकी कोच मुनव्वर हुसैन आदि ने हर्ष जताया।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ashish Yadav
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।