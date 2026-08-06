श्रीराम जन्मभूमि मंदिर संघर्ष और आस्था का प्रतीक
पूर्णिया में विश्व हिंदू युवा वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष गोस्वामी ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन की छठी वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देते हुए इसे सनातन समाज के लिए गौरवपूर्ण दिन बताया। गोस्वामी ने मंदिर को आस्था और धैर्य का प्रतीक मानते हुए प्रभु श्रीराम से देश में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की।
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। विश्व हिंदू युवा वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष गोस्वामी ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन की छठी वर्षगांठ पर देशवासियों, विशेषकर सनातन समाज को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त सनातन समाज के लिए गौरव और आस्था का ऐतिहासिक दिन है। वर्षों के संघर्ष और लाखों रामभक्तों, संतों एवं कारसेवकों के त्याग-बलिदान के बाद अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन संभव हुआ। यह केवल मंदिर निर्माण की शुरुआत नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और संकल्प की विजय का प्रतीक भी है। आशीष गोस्वामी ने कहा कि प्रभु श्रीराम सत्य, धर्म, न्याय, त्याग और लोककल्याण के सर्वोच्च आदर्श हैं।
उनके जीवन मूल्य समाज को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर भारतीय संस्कृति, सनातन आस्था और राष्ट्रीय गौरव का भव्य प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा। उन्होंने प्रभु श्रीराम से देश में सुख, शांति, समृद्धि और सभी के जीवन में धर्म के प्रति अटूट आस्था बनाए रखने की प्रार्थना भी की।
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