आसाराम रेप केस : गवाह महेंद्र चावला को मिल रही जान से मारने की धमकी, कहा- मेरी सुरक्षा बढ़ाओ

नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में करीब 5 साल से जेल में बंद आसाराम बापू पर आज फैसला आना है। लेकिन फैसला आने से पहले ही केस में मुख्य गवाह महेंद्र चावला ने अपनी जान का खतरा बताया है और केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपील की है। महेंद्र चावला ने कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए महेंद्र चावला ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस केस में न्याय होगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, आसाराम को सजा जरूर मिलेगी। ऐसे रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। साथ ही महेंद्र ने खुद की जान का भी खतरा बताया है।

गवाह ने कहा कि मेरी जान को खतरा है। मुझ सहित अन्य गवाहों को भी जान से मारने की धमकी मिल रही हैं। केंद्र सरकार को हमारी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। बता दें कि आसाराम के खिलाफ 44 गवाहों ने बयान दिए थे। उनमें से अब तक 9 गवाहों पर हमला हो चुका है। तीन गवाहों की मौत हो चुकी है और एक गवाह अभी तक गायब है।

आसाराम रेप केस LIVE: जेल में जज मधुसूदन शर्म ने फैसला लिखना शुरू किया

Trust judicary and am confident that Asaram will be convicted. I request judiciary that such rapists should be hanged. Though I have security, I request Centre for additional security, my life like other witnesses is constantly under threat: Mahendra Chawla #AsaramCaseVerdict pic.twitter.com/mhdBOxLO25