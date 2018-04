आसाराम रेप केस LIVE: जेल में जज मधुसूदन शर्मा ने फैसला लिखना शुरू किया, हो सकती है 10 साल की सजा

जोधपुर की अदालत आसाराम के खिलाफ रेप के मामले में कुछ ही देर में अपना फैसला सुनाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, निचली अदालत मामले में जोधपुर केंद्रीय कारागार परिसर में अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में अंतिम सुनवाई एससी/एसटी की विशेष अदालत में सात अप्रैल को पूरी हुई थी और अदालत ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए 25 अप्रैल को सुनाने की बात कही थी। आसाराम को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक किशोरी की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था।

पीड़िता आसाराम के मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा आश्रम में अध्ययन करती थी। पीड़िता का आरोप है कि आसाराम ने जोधपुर के पास मनाई इलाके में अपने आश्रम में बुलाकर उससे 15 अगस्त, 2013 को रेप किया था। जेल में जज मधुसूदन शर्मा यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम और उसके चार अन्य साधकों के भविष्य का फैसला सुनाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है।

पढ़ें, LIVE UPDATE :

9:50AM- कोर्ट में आसाराम अपने वकीलों के साथ मौजूद

9:40 AM- जज ने फैसला लिखना शुरू किया, थोड़ी देर में आ सकता है फैसला

9:30 AM- आसाराम केस में गवाह महेंद्र चावला ने कहा, मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। आसाराम को जरूर सजा मिलेगी। ऐसे रेपिस्ट को फांसी पर लटका देनी चाहिए। मेरी जान को खतरा है। मुझे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है।

9:15 AM-राजस्थान, गुजरात व हरियाणा में किसी भी अवांछित घटना को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था की गई है

9:00 AM- फैसला सुनाने के लिए जज मधुसूदन शर्मा कोर्ट पहुंचे।

8:45 AM- वाराणसी में आसाराम के सर्मथकों ने शुरू की पूजा।

8:30 AM- हाथ में फूलों की माला लेकर जोधपुर जेल पहुंचा आसाराम का समर्थक, पुलिस ने हिरासत में लिया।

8:15 AM- जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटना शुरू, कुछ समर्थकों को हिरासत में लिया गया।



8:00 AM- रेप केस में आसाराम को हो सकती है अधिकतम 10 साल की सजा

Rajasthan: The Judge has reached Jodhpur Central Jail, verdict on Asaram to be pronounced shortly pic.twitter.com/pnuUPvcQG6 — ANI (@ANI) April 25, 2018

Rajasthan: A follower of Asaram who had reached Jodhpur Central Jail with a garland has been detained by Police #AsaramVerdict pic.twitter.com/OvDoPOnHkU — ANI (@ANI) April 25, 2018

आसाराम पर रेप और हत्या की कोशिश समेत लगे हैं ये संगीन आरोप

बता दें कि पुलिस की तरफ से जोधपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर यह कहा गया था यहां पर राम रहीम पर फैसला सुनाने के बाद पंचकूला की जो स्थिति बनी थी वैसी ही हालत आसाराम को कोर्ट में पेश करने पर हो सकती है। लिहाजा, जेल में ही आसारामर पर फैसला सुनाया जाना चाहिए।

आसाराम रेप केस: मुसीबत से लड़कर हर बार मजबूत हुआ पीड़ित परिवार

कब क्या हुआ



- 15 अगस्त 2013 : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक किशोरी के साथ जोधपुर के मनाई आश्रम में बलात्कार किया गया।

- 19 अगस्त : नई दिल्ली के कमला नेहरू नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई।

- 20 अगस्त : पीड़िता का मेडिकल परिक्षण कराया गया।

- 21 अगस्त : नई दिल्ली से केस जोधपुर स्थानांतरित किया गया।

- 26 अगस्त : आसाराम को समन जारी किया गया।

- 27 अगस्त : लुकआउट नोटिस हुआ।

- 30 अगस्त : आसाराम ने 20 दिन की मोहलत मांगी।

- 30 अगस्त : पुलिस की ओर से डेडलाइन खत्म।

- 31 अगस्त : पुलिस रात 12 बजकर 26 मिनट पर इंदौर आश्रम में घुसी।

- 1 सितंबर 2013 : आसाराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जोधपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया।

आसाराम प्रकरण: बिटिया के मकान की किलेबंदी, पापा बोले फैसले के बाद ही कुछ कहूंगा