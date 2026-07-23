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असनी गंगा पुल का पूरी क्षमता से शुरू हुआ संचालन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर। दोआबा को लखनऊ वाया लालगंज से जोड़ने वाले असनी गंगा पुल का पूरी क्षमता से संचालन 11 माह बाद शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों को राहत मिली है, जो जाम से प्रभावित थे। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की जांच के बाद पुल का संचालन दोबारा शुरू हुआ है।

असनी गंगा पुल का पूरी क्षमता से शुरू हुआ संचालन

फतेहपुर। दोआबा को लखनऊ वाया लालगंज से जोड़ने वाले असनी गंगा पुल का पूरी क्षमता से संचालन 11 माह बाद शुरू करा दिया गया है। जिससे राहगीरों को विभिन्न जिलों में आवागमन के लिए राहत मिल सकेगी। वहीं हुसेनगंज के साथ ही डलमऊ मार्ग पर लगने वाले जाम से भी स्थानीय लोगो को राहत मिल सकेगी। पुल का आवागनम शुरू होने के बाद स्थानीय लोगो ने राहत महसूस की है। गत वर्ष जुलाई माह में असनी-गेगासो पुल के एक्पेंशन ज्वाइंट व मार्ग के क्षतिग्रस्त हो जाने के चलते इसका संचालन बंद कर दिया गया था। जिससे लखनऊ, रायबरेली व लालगंज जाने वाले छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन वैकल्पिक मार्ग डलमऊ वाया हुसेनगंज से कराया जा रहा था। नतीजतन वाहनों का अत्यधिक लोड बढ़ जाने के कारण इस मार्ग पर आए दिन जाम लगने के साथ ही स्थानीय लोगो का आवागमन प्रभावित हो रहा था। एनएचएआई द्वारा पुल के दुरुस्तीकरण का काम करवाए जाने के बाद पुल को खोले जाने की कई बार दावे किए जाने के बावजूद पुल का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा था। जिसके लोड की जांच करवाए जाने के बाद पुल को पूरी क्षमता के साथ शुरू कर दिया गया है जिससे स्थानीय लोगो ने राहत की सांस महसूस की है。

सेफ्टी ऑडिट के बाद बंद हुआ था पुल

पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद पहले इससे होने वाले बड़े वाहनों का संचालन बंद करवाए जाने के साथ ही केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के एस्पर्टों की टीम द्वारा इसकी जांच किए जाने के बाद पुल का संचालन पूरी तरह से बंद करवा दिया गया था। जिसके बाद इसकी मरम्मतीकरण का काम शुरू कराया गया, करीब 11 माह तक चले काम के बाद पुल को शुरू किया जा सका।

बेयरिंग, एक्सपेंशन का कराया गया काम

असनी-गेगासो गंगा पुल को बनाए जाने में विशेषज्ञों की टीम के सुझाव के अनुसार आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर बनाया गया है। एनएचएआई रायबरेली के डिप्टी मैनेजर अर्जुन सिंह ने बताया कि पुल के रखरखाव के लिए बेयरिंग्स सहित अन्य मेंटीनेंस के लिए इसकी नियमित जांच करवाई जाएगी। बताया कि गर्मी व सर्दी के मौसम में नियमित निगरानी करने के साथ ही इसमें पहले ही सुधार के प्रयास किए जाएंगे। जिससे आने वाले समय में परेशानियों से बचा जा सके।

राहगीरों संग व्यापारियों को राहत

लखनऊ का आवागमन करने वाले राहगीरों के साथ ही रायबरेली, लालगंज व दोआबा के मध्य व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी पुल का आवागमन शुरू होने के बाद खासी राहत मिल सकेगी। स्थानीय लोगो के माने तो उक्त के बीच व्यापारिक गतिविधियां पुल का संचालन बंद होने के कारण थम सी गई थी। दोनो स्थानों के व्यापारी लगने वाले जाम के कारण एक दूसरे जिले में आने में संकोच कर रहे थे। लेकिन पुल के शुरू होने के बाद व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ सकेंगी।

प्रश्न-उत्तर

असनी गंगा पुल का संचालन कब शुरू हुआ?
असनी गंगा पुल का संचालन 11 माह बाद शुरू हुआ है।

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