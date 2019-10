मुस्लिमों पर भागवत के बयान को लेकर ओवैसी बोले, भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा

देश में मुसलमानों के खुश रहने संबंधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कटाक्ष करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह संविधान ने निर्धारित किया है न कि ''बहुमत की व्यापकता ने।"

ओवैसी ने शनिवार (12 अक्टूबर) को भागवत के भाषण का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया, ''वह (मुस्लिम) खुश हैं कि नहीं इसकी माप संविधान है, न कि बहुमत की विशालता।" उन्होंने कहा, ''इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भागवत हमें विदेशी मुसलमानों से जोड़ने की कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन इससे मेरी भारतीयता कम नहीं होगी।"

No matter how hard Bhagwat tries to link us to foreign Muslims, it will not reduce my Indianness.



Hindu Rashtra=Hindu Supremacy. That is unacceptable to us



The measure of whether we’re happy or not is the Constitution, not the magnanimity of majority