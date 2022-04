यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं, बेटा न होने पर गोवा में दूसरी शादी का अधिकार... इस पर चुप क्यों BJP: ओवैसी

उन्होंने कहा कि लॉ कमीशन का भी मानना ​​है कि यूसीसी की जरूरत नहीं है। अर्थव्यवस्था विफल हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बिजली-कोयला संकट है लेकिन वे (भाजपा नेता) यूसीसी के बारे में चिंतित हैं।

Sun, 01 May 2022 07:15 AM

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान,पणजी Sun, 01 May 2022 07:15 AM

