क्या वायुसेना बालाकोट जैसा हमला फिर कर सकती है? IAF चीफ ने दिया ये जवाब

भारतीय वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकी हमले करता है, तो वैसी स्थिति में जवाबी कार्रवाई के लिए हमारा एक्शन किस तरह का होगा यह सरकार के फैसले पर निर्भर करता है। क्या वायुसेना फिर बालाकोट जैसा हमला कर सकती है, के जवाब में भदौरिया ने यह बात कही।

IAF चीफ ने कहा, पाकिस्तान से एयर फाइट में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराना 'बड़ी चूक' थी

भदौरिया ने भारतीय वायुसेना के वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में शुक्रवार को कहा कि वायुसेना की अभियान संबंधी तैयारियां बेहद ऊंचे स्तर की हैं और पिछले साल बालाकोट हवाई हमले समेत उसने इस दिशा में कई उपलब्धियां हासिल कीं। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और वह केवल पूर्व की उपलब्धियों के गुणगान तक ही सीमित नहीं रहती। संवाददाता सम्मेलन से पहले भारतीय वायुसेना ने बालाकोट हवाई हमले के प्रतीकात्मक वीडियो क्लिप दिखाए।

Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadauria on whether there is a possibility of another Balakot type strike: If there is a terror strike (from Pakistan), it will be responded as per the government decision on it