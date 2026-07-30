चेस चैम्पियनशिप सेलेक्शन टूर्नामेंट में जिले के खिलाड़ी आर्यन को मिला तीसरा स्थान

चेस चैम्पियनशिप सेलेक्शन टूर्नामेंट में जिले के खिलाड़ी आर्यन को मिला तीसरा स्थान
खगड़िया के आर्यन कुमार ने बिहार राज्य अंडर 17 चेस चैम्पियनशिप सेलेक्शन टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता 25 से 29 जुलाई तक सीतामढ़ी में आयोजित हुई थी। आर्यन के जुड़वा भाई आदित्य ने भी भाग लिया और दोनों भाई बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
खगड़िया । एक प्रतिनिधि अंडर 17 बिहार राज्य चेस चैम्पियनशिप सेलेक्शन टूर्नामेंट में जिले के खिलाड़ी आर्यन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। यह पंाच दिवसीय टूर्नामेंट गत 25 से 29 जुलाई तक सीतामढ़ी के पुनौराधाम में सम्पन्न हुआ। इस राज्यस्तरीय प्रतिष्ठित सेलेक्शन टूर्नामेंट में जिले के परबत्ता प्रखंड अन्तर्गत कुल्हड़िया गांव के अंडर 14 के जुड़वा भाई आदित्य और आर्यन कुमार ने भाग लिया था। बिहार से दो खिलाड़ी को चयनित कर नेशनल शतरंज प्रतियोगिता में भेजा जाता है। प्रतियोगिता में 64 खिलाड़ियों के बीच पांच दिन मे नौ राउंड का खेल हुआ। जिसमें 6. 5 अंक प्राप्त कर आर्यन कुमार तीसरे स्थान पर और उसके भाई आदित्य कुमार सातवें स्थान पर रहे।
इधर नशा मुक्त भारत शतरंज अकादमी के संस्थापक सचिव प्रेम कुमार यशवंत ने गुरुवार को बताया कि दोनों भाई शतरंज के होनहार खिलाड़ी हैं। कई दफा विभिन्न राज्यों मे अच्छा प्रदर्शन कर नेशनल शतरंज में भी बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुके है।
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