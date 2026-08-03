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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर जताया विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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सोमवार को आर्य समाज मंदिर में साप्ताहिक सत्संग आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खरगे के बयान का विरोध किया गया। आर्य समाज के पदाधिकारियों ने खरगे के उस कथन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, जिसमें वेद सुनने पर शूद्रों को दंडित करने की बात कही गई थी।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर जताया विरोध

शहर बैंक रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में सोमवार को साप्ताहिक सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग के दौरान राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिए गए बयान पर खड़ा विरोध जताया। संगठन के पदाधिकारी ने एक निंदा प्रस्ताव पारित किया। आर्य समाज के पदाधिकारी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा अपने बयान में यह दावा किया गया है कि मनु स्मृति सिखाती है कि यदि कोई शूद्र वेद सुनता है तो उसके कानों में पिघला हुआ शिक्षा भर देना चाहिए। जिसका आर्य समाज के पदाधिकारी ने कड़ा विरोध किया। बैठक में मानक चंद आर्य, ज्ञान प्रकाश आर्य, विवेक कुमार अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, अशोक गौतम आदि मौजूद रहे।

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