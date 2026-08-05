आर्य कन्या में यूजी प्रवेश के लिए आवेदन शुरू

प्रयागराज। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज ने बीए प्रथम वर्ष में राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अंग्रेजी और संगीत गायन विषयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर शुल्क जमा करने के बाद दोपहर 12 से तीन बजे के बीच दस्तावेजों का सत्यापन कराएंगे। वहीं बीए और बीकॉम में सीयूईटी में शामिल न होने या विश्वविद्यालय में पंजीकरण नहीं करा पाने वाले विद्यार्थियों को भी प्री-रजिस्ट्रेशन का अवसर दिया गया है। बीएलएलबी में विश्वविद्यालय में पंजीकरण करा चुके अभ्यर्थी आठ अगस्त तक मेरिट फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसी प्रकार जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीकॉम में दाखिले के लिए सामान्य वर्ग के 245 या इससे अधिक और एसटी वर्ग की सभी छात्राओं को बुलाया गया है।