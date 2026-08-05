आर्य कन्या में यूजी प्रवेश के लिए आवेदन शुरू
प्रयागराज के आर्य कन्या डिग्री कॉलेज ने बीए प्रथम वर्ष में राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अंग्रेजी और संगीत गायन विषयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन के बाद अभ्यर्थियों का दस्तावेज़ सत्यापन होगा। इस वर्ष सीयूईटी में शामिल न होने वाले छात्रों को प्री-रजिस्ट्रेशन का अवसर भी दिया गया है।
प्रयागराज। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज ने बीए प्रथम वर्ष में राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अंग्रेजी और संगीत गायन विषयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर शुल्क जमा करने के बाद दोपहर 12 से तीन बजे के बीच दस्तावेजों का सत्यापन कराएंगे। वहीं बीए और बीकॉम में सीयूईटी में शामिल न होने या विश्वविद्यालय में पंजीकरण नहीं करा पाने वाले विद्यार्थियों को भी प्री-रजिस्ट्रेशन का अवसर दिया गया है। बीएलएलबी में विश्वविद्यालय में पंजीकरण करा चुके अभ्यर्थी आठ अगस्त तक मेरिट फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसी प्रकार जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीकॉम में दाखिले के लिए सामान्य वर्ग के 245 या इससे अधिक और एसटी वर्ग की सभी छात्राओं को बुलाया गया है।
एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीकॉम में दाखिले को नया कटऑफ जारी कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें