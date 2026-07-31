खाद की कालाबाजारी से किसान हो रहे परेशान
अरवल, निज प्रतिनिधि। जालंधर में 20- 21 सितंबर 2026 को होने वाले भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल को लेकर अरवल किसान महासभा जिला कमिटी की बैठक भाकपा माले जिला सचिव जितेंद्र यादव की...
अरवल, निज प्रतिनिधि। जालंधर में 20- 21 सितंबर 2026 को होने वाले भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल को लेकर अरवल किसान महासभा जिला कमिटी की बैठक भाकपा माले जिला सचिव जितेंद्र यादव की उपस्थिति में पार्टी जिला कार्यालय में हुई। बैठक में किसान नेता राजेश्वरी यादव, महेश यादव, गणेश यादव, रामविनेश यादव, रामकुमार वर्मा, सूर्यनाथ वर्मा, सिद्धनाथ यादव, जगदीश यादव एवं रमेश कुमार सिंह उपस्थित हुए। बैठक में कहा गया कि जिले में दस हजार सदस्य बनाए जाएंगे। प्रखंड सम्मेलन एवं जिला सम्मेलन की तिथि भी तय की गई। 10 सितंबर को किसान महासभा अरवल का जिला सम्मेलन होगा।
बैठक में भाकपा माले जिला सचिव जितेंद्र यादव ने कहा कि सिंचाई व्यवस्था किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान परेशान है। खाद की कालाबाजारी जारी है जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। सरकार किसानों के खाद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर रही है। अमेरिका के साथ कृषि ट्रेड डील से भारत के किसानों का आर्थिक क्षति होगा।सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करें और उर्वरक और बीज की बेहतर व्यवस्था करे।
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