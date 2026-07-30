भूमि विवाद और अतिक्रमण मामले को तेजी से सुलझाएं
राजस्व एवं पुलिस प्रशासन के प्रयास से भूमि विवादों का हो निष्पक्ष और पारदर्शी निष्पादन, भूमि विवाद एवं अतिक्रमण से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश
राजस्व एवं पुलिस प्रशासन के प्रयास से भूमि विवादों का हो निष्पक्ष और पारदर्शी निष्पादन भूमि विवाद एवं अतिक्रमण से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश अरवल, निज प्रतिनिधि।
भूमि विवाद और अतिक्रमण की समीक्षा
जिला पदाधिकारी अमृषा बैस एवं पुलिस अधीक्षक नवजोत सिमी की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में अरवल जिला अंतर्गत सभी अंचलों में भूमि विवाद एवं अतिक्रमण से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष रूप से भू-समाधान पोर्टल पर लंबित मामलों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की समीक्षा की गई। बैठक में अपर समाहर्ता रवि प्रसाद चौहान, भूमि सुधार उपसमाहर्ता रतन परवेज, प्रभारी राजस्व पदाधिकारी गोविंदा कुमार मिश्र, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
अतिक्रमण मामलों की समीक्षा
समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने भू-समाधान पोर्टल पर लंबित मामलों की अंचलवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि अतिक्रमण वाद से सोनभद्र बंसी सूर्यपुर प्रखंड में 9, कलेर प्रखंड में 8 तथा अरवल प्रखंड में एक मामला लंबित पाया गया। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि भूमि विवाद एवं अतिक्रमण से संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक विलंबता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को विधि-सम्मत कार्रवाई करते हुए आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
साप्ताहिक समीक्षा की योजना
इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक शनिवार को संबंधित अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में थानाध्यक्ष की उपस्थिति में भूमि विवाद से संबंधित मामलों की नियमित समीक्षा एवं सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं पुलिस प्रशासन के समन्वित प्रयास से भूमि विवादों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जिले में विधि-व्यवस्था सुदृढ़ रहे तथा आम नागरिकों को त्वरित न्याय मिल सके। बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को भू-समाधान पोर्टल पर लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने, प्रगति प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराने तथा सभी मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। फोटो- 30 जुलाई अरवल- 10 कैप्शन- अरवल कलेक्ट्रेट में गुरुवार को भूमि विवाद एवं अतिक्रमण से संबंधित बैठक में अधिकारियों को निर्देश देती डीएम अमृषा बैंस।
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