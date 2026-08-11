25 हजार रुपये का इनामियां गिरफ्तार
सेवापुरी (वाराणसी) में कपसेठी पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी अरविंद तिवारी को जौनपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आठ लाख रुपये की ठगी और कई अन्य मामलों का आरोप है। उसने छोटे भाई को नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे ठग लिए थे।
सेवापुरी (वाराणसी)। कपसेठी पुलिस ने सोमवार को 25 हजार रुपये के इनामी अरविंद तिवारी को जौनपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आठ लाख रुपये की ठगी समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि शिवम सिंह से आरोपी अरविंद तिवारी की मुलाकत हुई थी। छोटे भाई को नौकरी दिलाने के नाम पर आठ लाख रुपये ठग कर फरार हो गया था। पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
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