आयुष्मान योजना पर केंद्र को केजरीवाल का जवाब- हमारे पास आपसे 10 गुणा बड़ी स्वास्थ्य योजना पहले से है

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन को एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में पहले से ही एक अच्छी स्वास्थ्य योजना लागू है। इस स्वास्थ्य योजना को बंद करने और दूसरी योजना लागू करने में किसी को कोई फायदा नहीं होगा। अगर दिल्ली की स्वास्थ्य योजना को बंद किया जाता है और आयुष्मान भारत योजना लागू की जाती है तो दिल्लीवासियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि आदरणीय डॉ हर्ष वर्धन जी, आपका दिनांक 3 जून 2019 का लिखा पत्र मिला, जिसमें आपने दिल्ली सरकार से आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए कहा है। मुझे आपको ये बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि दिल्ली में तो आयुष्मान भारत योजना काफी पहले से ही लागू हो चुकी है। दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना से 10 गुणा बड़ी और व्यापक है। दिल्ली सरकार की योजना में वे सारी बातें तो हैं ही जो आयुष्मान भारत योजना में हैं, बल्कि दिल्लीवासियों के लिए और भी ढेर सारी सुविधाए हैं।

Delhi CM writes to Min for Health&Family Welfare Harsh Vardhan, states "A good health scheme is already implemented in Delhi. Stopping it&implementing another won't benefit anyone. If Delhi's Health Scheme is stopped&Ayushman Bharat Yojana implemented, residents will be affected" pic.twitter.com/yrgbYFAs9w