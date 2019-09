विवाद: अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मरीजों पर किया कमेंट तो मनोज तिवारी ने किया ये पलटवार

एनआरसी पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और बीजेपी नेता मनोज तिवारी के बीच छिड़ी बहस ने उस वक्त विवाद का मोड़ ले लिया, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिहार का आदमी पांच सौ रुपये का टिकट खरीदकर दिल्ली आता है और पांच लाख का इलाज करवाकर वापस लौटता है। दिल्ली बनाम बाहरी के बहस के बीच अरविंद केजरीवाल ने बिहार से इलाज कराने आने वालों को लेकर एक टिप्पणी की है।उन्होंने कहा कि दिल्ली की भी एक क्षमता है और दिल्ली में बाहरी लोगों की वजह से दिल्ली के लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बाहर से भी बहुत लोग आ रहे हैं इलाज, हमने सर्वे कराया था तो पाया कि 80 फीसदी लोग दिल्ली के बाहर के हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, ' बिहार से एक आदमी 500 रुपए का टिकट खरीदकर दिल्ली आता है और 5 लाख रुपए का फ्री इलाज करवाकर वापस लौटता है। इससे हमें खुशी मिलती है क्योंकि वह हमारे देश के लोग हैं लेकिन दिल्ली की अपनी एक क्षमता है। दिल्ली पूरे देश के लोगों का इलाज कैसे करेगी? इसलिए व्यवस्था को सुधरना चाहिए।'

#WATCH Delhi CM: One person from Bihar buys a ticket to Delhi for Rs 500, returns after availing free treatment worth Rs 5 lakhs. While it makes us happy as they are people of our own country, but Delhi has its own capacity. How can Delhi serve people of entire country? (29.09) pic.twitter.com/qW1hvryPnK