प्रदूषण पर बोले केजरीवाल,'दिल्ली वालों' को गाली देना बंद करे विपक्ष

दिल्ली एनसीआर में खतरनातक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण ने राजधानी में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर कहा कि दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा हो गया है। हर तरफ धुंआ ही धुंआ है। पर लोग पूछ रहे है कि पराली इसका कारण कैसे है। मैं दो तस्वीर दिखता हूं। 30 सितंबर की तस्वीर में नीला आसमान था। आज आसमान काला है। जो पराली को नही मानते है वो बताएं कि एक महीने में क्या बदल गया। दिल्ली की सेहत को लेकर मैं चिंतित हूं।

केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण को दूर करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर विपक्ष के लोग जो दिल्ली वालों को गाली दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। एक नेता उपवास पर बैठे हैं, दिल्ली कि जनता का उपहास कर रहे हैं। उनसे निवेदन है कि वो दिल्ली के लोगों को गाली न दें।

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: This is how Delhi's sky looked on September 30(pic 1) and this is how Delhi's sky looks now. So what changed in 1 month except for stubble burning? pic.twitter.com/3hrpd5jEcv