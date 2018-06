शीला दीक्षित को केजरीवाल ने दी चुनौती, कहा- अब एक साल दिल्ली चला के दिखा दो

आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को केन्द्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में एक साल सरकार चलाने की चुनौती दी है।



दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देने के उपराज्यपाल पर लगाये गये आप नेताओं के आरोपों को दीक्षित द्वारा अपनी नाकामी छुपाने का बहाना बताने के जवाब में केजरीवाल ने आज उनसे कहा ''मैं चैलेंज करता हूँ एक साल मोदी राज में दिल्ली चला के दिखा दो।''

उल्लेखनीय है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की केजरीवाल की मांग पर दीक्षित ने एक बयान में कहा था कि दिल्ली केन्द्र द्वारा आंशिक रूप से शासित होने वाला एक केन्द्र शासित क्षेत्र है जिसमें दिल्ली सरकार को केन्द्र सरकार के साथ मिलकर काम करना होता है। दीक्षित ने 15 साल के उनके कार्यकाल में केन्द्र के साथ ऐसा कोई टकराव नहीं होने का हवाला देते हुये कहा ''काम नहीं करने का यह कोई बहाना नहीं है। जनता बेहतर सरकार चाहती है, शिकायतें नहीं।

Delhi is a Union territory, governed partly by Centre, we have to cooperate and work. In my 15 years in power, we never had any conflict with Centre or LG. This can't be excuse to not work. Public wants governance not complaints: Sheila Dikshit,former Delhi CM pic.twitter.com/EwO9OrHxmk