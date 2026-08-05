शिक्षकों की पोस्टिंग में तीन करोड़ की उगाही का आरोप
धनबाद विधायक अरूप चटर्जी ने शिक्षकों की पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में लगभग तीन करोड़ रुपये की उगाही हुई है। चटर्जी ने भूख हड़ताल की घोषणा की और जानकारी मांगने पर अधिकारियों द्वारा लापरवाही का आरोप लगाया। यह शिक्षा प्रणाली के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
धनबाद, प्रमुख संवाददाता। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने शिक्षकों की पोस्टिंग और प्रतिनियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिक्षा विभाग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को डीएसई शालिनी डुंगडुंग से उनके कार्यालय में मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शिक्षकों की पोस्टिंग में करीब तीन करोड़ रुपये की उगाही हुई है। इस कथित भ्रष्टाचार के विरोध में वे 17 अगस्त से धनबाद समाहरणालय के समीप भूख हड़ताल पर बैठेंगे। विधायक ने कहा कि उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत पिछले एक वर्ष में शिक्षकों की पोस्टिंग और प्रतिनियुक्ति की सूची मांगी है, लेकिन अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई। इस संबंध में वे दस से अधिक बार डीसी से मिल चुके हैं, फिर भी जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को डर है कि सूची सार्वजनिक होने पर भ्रष्टाचार की परतें खुल जाएंगी。
शिक्षकों की स्थिति
अपने आरोपों के समर्थन में चटर्जी ने कहा कि शहरी क्षेत्र के कई स्कूलों में 50 छात्रों पर 20 से 22 शिक्षक हैं, जबकि ग्रामीण स्कूलों में 500 छात्रों पर केवल दो-तीन शिक्षक हैं। उन्होंने दावा किया कि शिक्षक मोटी रकम देकर शहर के स्कूलों में अपना स्थानांतरण करा लेते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है और सरकारी स्कूलों का परिणाम लगातार खराब हो रहा है।
कार्रवाई की मांग
उन्होंने कहा कि कार्रवाई केवल शिक्षकों पर नहीं, बल्कि पैसे लेकर पोस्टिंग कराने वाले अधिकारियों पर होनी चाहिए। विधायक ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है और प्रशासन निरंकुश हो चुका है। चटर्जी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि मांगी गई सूची उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे 17 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे।
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