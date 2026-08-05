शिक्षकों की पोस्टिंग में तीन करोड़ की उगाही का आरोप

धनबाद, प्रमुख संवाददाता। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने शिक्षकों की पोस्टिंग और प्रतिनियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिक्षा विभाग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मंगलवार को डीएसई शालिनी डुंगडुंग से उनके कार्यालय में मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शिक्षकों की पोस्टिंग में करीब तीन करोड़ रुपये की उगाही हुई है। इस कथित भ्रष्टाचार के विरोध में वे 17 अगस्त से धनबाद समाहरणालय के समीप भूख हड़ताल पर बैठेंगे। विधायक ने कहा कि उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत पिछले एक वर्ष में शिक्षकों की पोस्टिंग और प्रतिनियुक्ति की सूची मांगी है, लेकिन अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई। इस संबंध में वे दस से अधिक बार डीसी से मिल चुके हैं, फिर भी जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को डर है कि सूची सार्वजनिक होने पर भ्रष्टाचार की परतें खुल जाएंगी。