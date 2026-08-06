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नरेन्द्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान से सम्मानित होंगे ताई तुगुंग

By Shailendra Semwal
हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून, शैलेन्द्र सेमवाल। अरुणाचल प्रदेश के प्रख्यात रंगकर्मी, अभिनेता, नाटककार और हिंदी के शिक्षक

नरेन्द्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान से सम्मानित होंगे ताई तुगुंग
नरेन्द्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान से सम्मानित होंगे ताई तुगुंग

देहरादून। अरुणाचल प्रदेश के प्रख्यात रंगकर्मी, अभिनेता, नाटककार और हिंदी के शिक्षक ताई तुगुंग को वर्ष 2026 का नरेन्द्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान प्रदान किया जाएगा। उत्तराखण्ड लोक समाज की ओर से आयोजित सम्मान समारोह 12 अगस्त को देहरादून स्थित सोशल बलूनी स्कूल के प्रेक्षागृह में होगा। सम्मान स्वरूप 2.51 लाख रुपये की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र भेंट किए जाएंगे। उत्तराखण्ड लोक समाज के समन्वयक बिपिन बलूनी ने बताया कि यह सम्मान हिमालयी राज्यों में लोक संस्कृति, साहित्य, कला और समाज के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तित्व को दिया जाता है। ताई तुगुंग न्यीशी भाषा के प्रमुख फिल्म अभिनेता, रंगकर्मी और नाटककार हैं। वे ईस्ट कामेंग (अरुणाचल प्रदेश) के एक शासकीय महाविद्यालय में हिंदी के सहायक आचार्य भी हैं तथा न्यीशी, हिंदी, असमिया और अंग्रेजी भाषाओं के जानकार हैं।

तुगुंग की उपलब्धियां

तुगुंग ने लोक रंगमंच और क्षेत्रीय सिनेमा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कई चर्चित नाटकों और फिल्मों में अभिनय किया है। उनकी फिल्म 'संगी माई' का प्रदर्शन कान्स फिल्म फेस्टिवल में भी हो चुका है।

समारोह की जानकारी

यह सम्मान का तीसरा संस्करण है। समारोह में लोकगायक नरेन्द्र सिंह नेगी के गीतों के अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित पुस्तक 'माउंटेन मेलोडीज ऑफ नरेंद्र सिंह नेगी' का भी लोकार्पण किया जाएगा, जिसका अनुवाद उत्कर्ष भट्ट ने किया है।

सामान्य प्रश्न

ताई तुगुंग को कौन सा सम्मान दिया जाएगा?
ताई तुगुंग को वर्ष 2026 का नरेन्द्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान दिया जाएगा।
Shailendra Semwal

लेखक के बारे में

Shailendra Semwal

शॉर्ट बायो : शैलेन्द्र सेमवाल पिछले 28 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में दैनिक हिन्दुस्तान देहरादून में सीनियर कंटेंट क्रिएटर के रुप में कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव:

पिछले 28 सालों के सफर में शैलेन्द्र सेमवाल ने प्रिंट मीडिया क्षेत्र में विविध विषयों वाले आलेख लिखे हैं। 2008 से वह हिन्दुस्तान के मसूरी सेंटर के प्रभारी रहे। उनके विषयों में इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, शोधात्मक, विश्लेणात्मक, लाइफ स्टाइल, फैशन, फिल्म वर्ल्ड और घटनात्मक खबरें रही हैं। एक फीचर कंटेंट राइटर के रुप में उन्होंने समग्र विषयों पर लिखा है। इतिहास, आंचलिक विषयों और मुद्दों पर उनका गहन अध्ययन है।


कॅरियर का सफर

शैलेन्द्र सेमवाल ने अपने प्रिंट लेखन की शुरूआत अपने स्टडी के दौरान ही कर ली थी। 2003 में अमर उजाला देहरादून में बतौर ट्रेनी कॅरियर शुरू किया। 2004 में विकासनगर और मसूरी अमर उजाला के बतौर ब्यूरो प्रमुख काम किया। वह शिमला, पौड़ी जैसी जगहों पर अमर उजाला, जागरण और हिन्दुस्तान के लिए लिख चुके हैं। इसके अलावा अन्य प्रमुख पत्रिकाओं में भी उनका लेखन चल रहा था। 2008 में उत्तराखंड में हिन्दुस्तान लांच होने के बाद से वह हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं। 2010 से देहरादून में कार्यरत हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

शैलेन्द्र सेमवाल ने सन 2000 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विवि से एमएससी जूलोजी करने के बाद बीजे और एमजेएमसी की डिग्री हासिल की। साहित्य रंगकर्म से जुड़ाव से उनका रुझान पत्रकारिता की ओर हुआ। साहित्य, संस्कृति, मनोरंजन, इतिहास, विज्ञान जैसी बीट पर कमांड है। उनकी शोध परक अनेक लेख ऑल एडिशन, फ्रंट पेज पर प्रकाशित होते रहे हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन

कॅरियर में आर्ट, कल्चर, एंटरटेनमेंट, राज्य की राजनीति से जुड़े विषयों पर कई सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का अवसर मिला। शैलेन्द्र सेमवाल का मानना है कि पत्रकारिता में विषयों की बुनियादी समझ होना जरुरी है। लगातार गहराई से जानने की जिज्ञासा रखना ही सार्थक पत्रकारिता महत्वपूर्ण अंग है।


विशेषज्ञता:

बॉलीवुड, उत्तराखंडी फिल्म संगीत, लोककला, नृत्य, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, किसी भी सेलिब्रिटी का उत्तराखंड कनेक्शन तलाशना, हिमालयी पर्यावरण, पारिस्थितिकी, सामाजिक मुद्दे, पर्यावरणीय आंदोलन, राज्य आंदोलन, राज्य का इतिहास, खोजपरक स्टोरी।

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