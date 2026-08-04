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अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ झील बनी भारत की 101वीं रामसर साइट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ झील को भारत की 101वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। यह आर्द्रभूमि जैव विविधता और जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इसे प्रदेश की पहली रामसर साइट बताया, जिसमें 150 से अधिक पेड़ और 49 प्रकार के ऑर्किड पाए जाते हैं।

अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ झील बनी भारत की 101वीं रामसर साइट

अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ झील को भारत की 101वीं रामसर साइट घोषित किया। रामसर साइट उन आर्द्रभूमियों (वेटलैंड) को कहा जाता है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व प्राप्त होता है। इनका चयन 1971 में बनी रामसर संधि के तहत किया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि (प्राकृतिक जल क्षेत्र) का संरक्षण करना है। जब कोई देश किसी आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित करता है, तो वह उसके संरक्षण और उचित प्रबंधन के लिए एक प्रभावी व्यवस्था विकसित करने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी भी निभाता है।केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर लिखा कि ग्लॉ झील अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट बन गई।

यह जैव विविधता, जल और जलवायु सुरक्षा तथा टिकाऊ आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस झील और इसके आसपास के क्षेत्र में 150 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां और 49 प्रकार के ऑर्किड (जंगली फूल) पाए जाते हैं।

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